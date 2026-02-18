Реклама

17:54, 18 февраля 2026Экономика

Названо условие падения доллара до 72 рублей

Аналитик Шнейдерман: Доллар может подешеветь до 72 рублей из-за цен на нефть
Кирилл Луцюк
СюжетКурс доллара:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Если не будет внешних шоков, а цены на нефть сорта Brent продолжат восстанавливаться, то в I квартале 2026 доллар может подешеветь до 72-74 рублей за доллар. Об этом заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Его процитировало RT.

По его словам, при сохранении текущей конъюнктуры сырьевого рынка и умеренного внешнего фона торги ниже диапазона 80-82 рубля за доллар также выглядят обоснованными. Он подчеркнул, что если ситуация в регионе Персидского залива обострится, то котировки Brent могут подняться до 70 долларов и выше.

Шнейдерман подчеркнул, что укрепление рынка данного энергоносителя, как правило, позитивно сказывается на российском торговом балансе за счет наращивания экспортной выручки. Как следствие на внутреннем рынке растет дополнительное предложение иностранной валюты, и это оказывается важным среднесрочным фактором поддержки курса рубля.

Ранее финансовый эксперт Ольга Гогаладзе заявила, что в настоящее время складывается оптимальная ситуация для приобретения иностранной валюты. По ее мнению, приобретать доллар при курсе 76–77 рублей окажется дешевле, чем после его будущей коррекции.

