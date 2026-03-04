Реклама

17:26, 4 марта 2026Авто

Машина взорвалась на парковке в столице региона России и попала на видео

На улице Валерия Гассия в Краснодаре взорвалась машина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Краснодаре на улице Валерия Гассия взорвалась машина. Видео с места происшествия опубликовал Kub Mash в Telegram.

На кадрах виден полыхающий на парковке автомобиль, который пытается потушить человек с огнетушителем. Вокруг также стоят около 10 очевидцев. Экстренные службы на момент съемки, вероятно, еще не прибыли.

Информация о причинах происшествия и наличии пострадавших пока неизвестна.

Ранее автомобиль взорвался на подземной парковке в Москве. Инцидент произошел в канун Нового года в районе Медведково. Как выяснили журналисты, из-за хлопка в салоне транспортного средства начался пожар, который ликвидировала система внутреннего пожаротушения. Владельца машины в момент происшествия внутри не было.

