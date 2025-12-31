В Москве на парковке взорвался автомобиль

Взрыв в автомобиле произошел на подземной парковке в Москве

В Москве в автомобиле, стоявшем на подземной парковке, произошел взрыв. О происшествии сообщает телеканал «360» в Telegram.

По его информации, машина взорвалась в московском районе Медведково.

В результате хлопка в салоне авто произошло возгорание. Огонь был потушен с помощью системы внутреннего пожаротушения.

Уточняется, что владельца транспортного средства в машине не было. Место происшествия оцеплено. Туда выехали кинологи.

