14:26, 31 декабря 2025Россия

В Москве на парковке взорвался автомобиль

Взрыв в автомобиле произошел на подземной парковке в Москве
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: tomeqs / Shutterstock / Fotodom  

В Москве в автомобиле, стоявшем на подземной парковке, произошел взрыв. О происшествии сообщает телеканал «360» в Telegram.

По его информации, машина взорвалась в московском районе Медведково.

В результате хлопка в салоне авто произошло возгорание. Огонь был потушен с помощью системы внутреннего пожаротушения.

Уточняется, что владельца транспортного средства в машине не было. Место происшествия оцеплено. Туда выехали кинологи.

Ранее сообщалось, что российского политика задержали за покушение на подрыв коммерсанта.

