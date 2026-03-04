Реклама

14:52, 4 марта 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о технике влияния Ермака на Зеленского

«УП»: Ермак влиял на Зеленского с помощью нервов и эмоционального шума
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак влиял на лидера страны с помощью нервов и эмоционального шума. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП»).

«Он находился рядом с Зеленским фактически 24/7 и мог влиять на его эмоциональное состояние (...) Начальник [Зеленский] накручен, на нервах. И под такой эмоциональный шумок Андрей часто какие-то глупые решения свои и продвигал», — рассказал изданию чиновник из команды украинского президента.

По его словам, Ермак показывал Зеленскому сообщения в Telegram, публикации украинских чиновников или скриншоты сообщений для манипуляции украинским президентом.

Ранее «УП» заявило, что правительство Украины состоит из «зашуганных людей», которые боятся брать на себя какую-либо ответственность. Отмечается, что правительственные чиновники больше всего боятся вызвать негативную реакцию офиса президента Украины.

