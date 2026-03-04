На военной базе НАТО прогремело несколько взрывов

IRIB: Иран вновь атаковал базу НАТО «Виктория» в Ираке

Иран вновь атаковал военную базу НАТО под названием «Виктория», которая находится в столице Ирака Багдаде. Об этом сообщает агентство IRIB в своем Telegram-канале.

«На военной базе США в Виктории слышны многочисленные взрывы», — отмечается в публикации.

О последствиях атаки и возможных жертвах ударов на данный момент неизвестно.

2 марта иранские военные силы ударили по базе «Виктория». По данным СМИ, в ходе атаки оказался подбит самолет США Palm Jet. Кроме того, была повреждена взлетно-посадочная полоса. По базе НАТО ударили три беспилотника-камикадзе.