12:39, 4 марта 2026Спорт

Натурализованный американец Уайлд оценил решение Вонн участвовать в ОИ с тяжелой травмой

Вик Уайлд: Большое уважение Линдси Вонн, которая участвовала в ОИ с травмой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года сноубордист Вик Уайлд оценил решение американской горнолыжницы Линдси Вонн выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии с тяжелой травмой. Об этом сообщает ТАСС.

Натурализованный американец отметил, что испытывает к спортсменке большое уважение. «Она ехала туда с определенной целью. Да, у нее не получилось, но большое уважение любому, кто едет туда и отдает всего себя для достижения успеха», — заявил сноубордист.

Ранее Вонн рассказала о грозившей ей ампутации из-за падения на Олимпиаде. «Доктор Хэккетт спас мою ногу от ампутации. Он спас меня, провел фасциотомию», — отметила американка.

8 февраля в ходе скоростного спуска на Олимпиаде-2026 Вонн, выступавшая с разрывом передней крестообразной связки, зацепилась за флажок и упала, ударившись головой о снег. У спортсменки диагностировали перелом ноги, она перенесла пять операций.

