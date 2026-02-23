Горнолыжница Вонн рассказала о грозившей ей ампутации из-за падения на Олимпиаде

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о грозившей ей ампутации из-за падения на Олимпиаде. Она написала об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Доктор Хэккетт спас мою ногу от ампутации. Он спас меня, провел фасциотомию. Мне очень повезло с таким специалистом, который провел шестичасовую операцию и пересобрал мою ногу», — написала Вонн.

Ранее 41-летняя спортсменка рассказала о восстановлении после перелома большеберцовой кости, полученного в ходе скоростного спуска на Олимпиаде-2026. Она заявила, что планирует через несколько недель перейти с инвалидного кресла на костыли.

Во время заезда Вонн, выступавшая с разрывом передней крестообразной связки, зацепилась за флажок и упала, ударившись головой о снег. Спортсменке диагностировали перелом ноги, она перенесла пять операций.

Вонн выиграла Олимпиаду-2010 в скоростном спуске, а также стала бронзовым призером тех Игр в супергиганте. Также она стала третьей на олимпийском турнире 2018 года в скоростном спуске. Кроме того, Вонн дважды выиграла чемпионат мира в 2009 году.