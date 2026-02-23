Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
08:33, 24 февраля 2026Спорт

Горнолыжница Вонн рассказала о грозившей ей ампутации из-за падения на Олимпиаде

Американская горнолыжница Вонн заявила, что ей могли ампутировать ногу после Игр
Владислав Уткин
Американская горнолыжница Линдси Вонн

Американская горнолыжница Линдси Вонн. Жаклин Мартин / АР

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о грозившей ей ампутации из-за падения на Олимпиаде. Она написала об этом на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Доктор Хэккетт спас мою ногу от ампутации. Он спас меня, провел фасциотомию. Мне очень повезло с таким специалистом, который провел шестичасовую операцию и пересобрал мою ногу», — написала Вонн.

Материалы по теме:
Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады
Коростелев остался без медали, Клебо выиграл все золото, финны взяли бронзу в хоккее. Как прошел 15-й день Олимпиады
21 февраля 2026
«Мне стыдно перед болельщиками» Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
«Мне стыдно перед болельщиками»Петросян рискнула и проиграла. Российские фигуристы впервые за 66 лет остались без медалей
20 февраля 2026

Ранее 41-летняя спортсменка рассказала о восстановлении после перелома большеберцовой кости, полученного в ходе скоростного спуска на Олимпиаде-2026. Она заявила, что планирует через несколько недель перейти с инвалидного кресла на костыли.

Во время заезда Вонн, выступавшая с разрывом передней крестообразной связки, зацепилась за флажок и упала, ударившись головой о снег. Спортсменке диагностировали перелом ноги, она перенесла пять операций.

Вонн выиграла Олимпиаду-2010 в скоростном спуске, а также стала бронзовым призером тех Игр в супергиганте. Также она стала третьей на олимпийском турнире 2018 года в скоростном спуске. Кроме того, Вонн дважды выиграла чемпионат мира в 2009 году.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился с просьбой к Трампу

    ЕС не смог ввести новые санкции против России и дать Украине огромный кредит. Кто помешал?

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Захарова назвала условие урегулирования конфликта на Украине

    Россиянина арестовали за логотип Instagram

    Лукашенко захотел возобновить отношения с одной прибалтийской страной

    Назван срок окончания снегопадов в Москве

    Российский «Ураган» уничтожил командный пункт ВСУ с тайными ходами на СВО

    Российский боец рассказал о страхе в первый день СВО

    Российскую актрису избили в пабе двое мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok