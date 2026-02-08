Стартовавшая с травмой олимпийская чемпионка жестко упала во время скоростного спуска

Стартовавшая с травмой Вонн упала во время скоростного спуска на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Линдси Вонн жестко упала на трассе скоростного спуска Олимпийских игр 2026 года в Италии. Трансляция доступна на Okko.

Несмотря на недавний разрыв крестообразной связки, 41-летняя американка стартовала под 13-м номером, однако потеряла равновесие и упала во время выступления. Она кричала от боли, дожидаясь медиков. Спортсменку эвакуировали с трассы на вертолете.

Вонн получила повреждение 30 января на этапе Кубка мира в Кран-Монтане, где упала на верхнем участке трассы и врезалась в защитную сетку. Американка, завершившая карьеру в 2019 году, вернулась в спорт в ноябре 2024-го и в декабре 2025-го одержала победу в Санкт-Морице, став самой возрастной победительницей этапа Кубка мира.

Вонн — олимпийская чемпионка-2010 в скоростном спуске.