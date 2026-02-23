Пережившая страшное падение на Олимпиаде горнолыжница Вонн рассказала о своем состоянии

Горнолыжница Вонн рассказала о своем состоянии после перелома на Олимпиаде

Пережившая страшное падение на Олимпиаде американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о своем состоянии после выписки из больницы. Слова спортсменки приведены на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Теперь я сосредоточусь на реабилитации и переходе от инвалидного кресла к костылям через несколько недель. На заживление всех костей потребуется год. Затем снова лягу на операцию и восстановлю переднюю крестообразную связку», — написала Вонн.

Во время скоростного спуска на Олимпиаде-2026 41-летняя Вонн, выступавшая с разрывом передней крестообразной связки, зацепилась за флажок и упала, ударившись головой о снег. Спортсменке диагностировали перелом ноги, она перенесла пять операций.

Вонн выиграла Олимпиаду-2010 в скоростном спуске, а также стала бронзовым призером тех Игр в супергиганте. Также она стала третьей на олимпийском турнире 2018 года в скоростном спуске. Кроме того, Вонн дважды выиграла чемпионат мира в 2009 году.