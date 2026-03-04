Названы бюджетные направления для отпуска в России весной

Весной 2026 года отпуск обойдется дешевле всего в Туапсе и Новороссийске

Россиянам назвали бюджетные направления для отпуска в стране весной 2026 года — с марта по май жилье обойдется дешевле всего в южных регионах. Об этом говорится в исследовании сервиса Bronevik.com, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, среди популярных туристических направлений минимальный средний чек фиксируется в Туапсе — 2,9 тысячи рублей за ночь. На втором месте по доступности туристического жилья оказался Новороссийск — 3 тысячи рублей. Третью строчку заняла Астрахань со средним чеком в 3,3 тысячи рублей.

В десятке лидеров также оказались Новосибирск (3,8 тысячи рублей), Адлер (3,9 тысячи рублей), Минеральные Воды (4 тысячи рублей), Тверь (4 тысячи рублей), Махачкала (4,1 тысячи рублей), Благовещенск (4,1 тысячи рублей), Калуга (4,2 тысячи рублей).

Ранее Турция, ОАЭ и Египет были названы самыми популярными странами для отдыха россиян в 2026 году. По данным аналитиков, за четвертое место в топ-5 будут бороться Китай и Таиланд, а пятое уверенно займет Вьетнам.