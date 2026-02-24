Реклама

Назван топ-5 самых популярных стран для отдыха россиян в 2026 году

Турция, ОАЭ и Египет названы самыми популярными странами для отдыха россиян
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
Турция

Турция. Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турция, ОАЭ и Египет названы самыми популярными странами для отдыха россиян в 2026 году. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным аналитиков, за четвертое место в топ-5 будут бороться Китай и Таиланд, а пятое уверенно займет Вьетнам. «Те, кто быстро строит новые качественные отели, развивает All Inclusive и вкладывается в инфраструктуру, получают российских туристов. А те, кто тормозит, как Шри-Ланка, несмотря на прекрасную природу, клиентов теряют», — объяснил вице-президент АТОР, глава холдинга «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

Ранее сообщалось, что российские туристы бросились скупать туры весной 2025 года в три страны — Мальдивы, Сербию и Венгрию. Аналитики выяснили, что спрос на отдых на Мальдивах вырос на 96 процентов.

