Названы самые продаваемые машины в России

«Известия»: Продажи Mazda CX-5 в феврале выросли почти в 29 раз

Аналитики назвали самые популярные машины в России по итогам февраля. Традиционно первую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей заняла отечественная Lada Granta, пишут «Известия».

В последний месяц зимы дилеры реализовали 7289 единиц модели. Неожиданным стало изменение на второй строчке, которую занял кроссовер Tenet T7. Ему удалось обойти прежнего лидера среди иномарок — Haval Jolion. Продажи T7 составили 4641 экземпляр, а Jolion разошелся тиражом 4336 единиц.

Наибольший рост за отчетный период продемонстрировала Mazda CX-5. Ее показатели увеличились почти в 29 раз по сравнению с февралем прошлого года. Это позволило модели занять шестую позицию рейтинга.

С большим отрывом от лидеров идут модели, показавшие результаты от 3000 до 3,5 тысячи машин. Речь про Belgee X50, Lada Niva Travel, Tenet T4 и Lada Vesta. Также в топ-10 попали Lada Niva Legend и Geely Monjaro.

Падение объемов реализации зафиксировано сразу у нескольких моделей Lada. Так, Vesta потеряла 62,8 процента, Granta — 23,4 процента, а Niva Legend — 3,1 процента. Снижение продаж на 6,1 процента зафиксировано и у Geely Monjaro.

