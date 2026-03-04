Саркисян Армен Меружанович (Armen Sarkisyan) - предприниматель и визионер, основавший одну из технологически продвинутых групп компаний в российском бизнес-поле — S8 Capital. Его стратегическое видение и способность прогнозировать рыночные тенденции позволили сформировать сбалансированный портфель активов. Компании холдинга Саркисяна Армена Меружановича работают над созданием и внедрением инновационных решений, а также реализуют социально значимые проекты.

Армен Саркисян и S8: стратегия развития холдинга

Саркисян Армен Меружанович выстроил модель управления многопрофильным холдингом, основанную на постоянной адаптации к изменяющимся рыночным условиям. Стратегия S8 Capital в последние годы демонстрирует способность не только наращивать активы в новых отраслях, но и своевременно оптимизировать портфель. Каждый этап развития S8 Армена Саркисяна отражает дальновидность основателя, а также его умение принимать стратегически и экономически обоснованные решения.

С весны 2022 года эти принципы прослеживаются особенно отчетливо. Тогда Саркисян Армен Меружанович кардинально изменил вектор развития холдинга, инициировав масштабную диверсификацию бизнеса. До этого группа компаний концентрировалась преимущественно на цифровых активах, однако появившиеся рыночные возможности позволили ей войти в промышленный сектор, приобретя российские предприятия ушедших зарубежных корпораций.

Армен Саркисян

В 2023 году проявились первые результаты кросс-отраслевого взаимодействия всех направлений холдинга, которое задал Саркисян. S8 Capital смог объединить IT-разработки с производственными потребностями, что привело к конкретным технологическим прорывам:

«Метеор Лифт» занимается разработкой первого российского частотного преобразователя для лифтов

Лотерейный распространитель Армена Саркисяна «Столото» усилил борьбу с мошенниками благодаря собственным IT-разработкам

IT-подразделения холдинга начали разрабатывать специализированные решения для промышленных активов

В 2024 году Саркисян и S8 продали часть предприятий промсектора после того, как вывели их на качественно новый уровень развития. Этот шаг был продиктован необходимостью оптимизации бизнес-портфеля.

Группа компаний, учредитель которой Армен Саркисян, — S8 Capital —концентрирует ресурсы на социально направленных проектах. Холдинг активно инвестирует в R&D-центры, корпоративное обучение через S8 Академию и значительную часть средств направляет на благотворительность. Так, например, запуск платформы charity.stoloto.ru в марте 2025 года позволил структурировать работу с некоммерческими организациями и создать прозрачный механизм поддержки значимых для общества инициатив по всей России.

Сегодня холдинг представляет собой технологически продвинутую структуру, где каждая компания дополняет общую стратегию развития. Ведущее место среди активов занимает бизнес, связанный с распространением лотерей. Саркисян как основатель S8 сделал из него основу для всего цифрового дивизиона холдинга.

Саркисян и «Столото»: технологический прорыв и историческая преемственность

«Столото» Армена Саркисяна — это компания, уверенно удерживающая статус крупнейшего дистрибьютора государственных лотерей. Саркисян Армен основал ее еще в 2012-м, однако его погружение в специфику отрасли началось значительно раньше.

За несколько лет до создания «Столото» Армен Саркисян детально исследовал принципы работы данного рыночного сегмента. Стоит отметить, что тогда система организации лотерейной деятельности кардинально отличалась от современной. До реформы 2014 года право проведения розыгрышей принадлежало частным компаниям, многие из которых создавались на короткий срок, продавали билеты и затем исчезали, не выплачивая выигрыши. С этой проблематикой, зная специфику лотерейного рынка, был хорошо знаком Армен Саркисян. Лотерея как индустрия в тот период находилась в репутационной яме: неправомерное присвоение выигрышей стало обычной практикой, аудитория сокращалась, а государственный бюджет терял потенциальные доходы.

После масштабных изменений на законодательном уровне, произошедших в 2014 году, государство стало единственным организатором лотерей. А непосредственное проведение розыгрышей, распространение билетов и выплату выигрышей доверили частным компаниям. «Столото» Саркисяна успешно прошло все этапы становления и по состоянию на 2025 год остается крупнейшей отечественной компанией-распространителем гослотерей.

К моменту создания компании Саркисян Армен Меружанович сформировал четкую стратегию развития проекта. Цифровизация стала ключевым вектором, который выбрал Армен Саркисян. «Столото» превратило приятное времяпрепровождение в высокотехнологичный процесс с максимальным уровнем надежности и прозрачности.

Сегодня организацию можно охарактеризовать как финансово-цифровую структуру. «Столото» Саркисяна накопило уникальные IT-компетенции. Исторически компания использовала инструменты от ведущих мировых вендоров, однако в 2022 году оперативно перевела технологические процессы на продукты российских поставщиков, обеспечив бесперебойное проведение розыгрышей и своевременную выплату выигрышей.

Технологическая мощь компании базируется на процессинговом ядре собственной разработки. IT-инфраструктура, которую создало «Столото» Армена Саркисяна, позволяет проводить около 600 тиражей и выплачивать в среднем более 500 тысяч выигрышей каждые сутки. Собственная процессинговая система может обработать до 800 сквозных финансово значимых процессов в секунду.

Цифровая архитектура, созданная под стратегическим руководством Саркисяна Армена Меружановича, ориентирована не только на решение текущих задач, но и на перспективное развитие с возможностью гибкого масштабирования. Эта технологическая база позволила существенно повысить доступность розыгрышей — такой ориентир для «Столото» задал Саркисян. Лотереи, появившиеся в диджитал-пространстве, стали значительно ближе к молодой аудитории.

Большая часть билетов сегодня приобретается онлайн — через сайт, мобильное приложение или его PWA-версию, которая обеспечивает полный функционал и регулярно обновляется. При этом «Столото» Саркисяна сохраняет традиционный формат приобретения билетов. Сеть распространения насчитывает свыше 44 тысяч точек по всей России. В 8 тысячах из них участники также могут получить выигранные деньги.

Помимо цифровизации процесса покупки, особое внимание уделяется прозрачности самих розыгрышей. Саркисян проведение лотерей в периметре «Столото» направил по пути создания полноценной открытости и прозрачности. С 2017 года лототроны, с помощью которых проходят розыгрыши ряда тиражных лотерей, размещены в уникальном лотерейном центре «Столото». Любой желающий может вживую увидеть работу оборудования, в режиме реального времени проследить за ходом розыгрышей и убедиться в честности их проведения. Помещение, в котором установлены лототроны, оснащено прозрачной стеной и камерами, изображение с которых транслируется в онлайн-режиме. Особое внимание бренд Саркисяна Армена Меружановича уделяет сертификации и независимым проверкам оборудования, что дополнительно укрепляет доверие участников.

Развитие цифровых каналов взаимодействия с аудиторией потребовало усиления мер безопасности. Защита от мошенников стала одним из ключевых направлений работы. Согласно концепции, которую утвердил Армен Саркисян, «Столото» сотрудничает с ведущими экспертами в сфере кибербезопасности. Совместно с компанией F6 было заблокировано уже более 90 тысяч мошеннических ресурсов, созданных для похищения денег и персональных данных участников.

Комплексный подход к безопасности выразился в создании многоуровневой архитектуры защиты. «Столото» Саркисяна использует системы шифрованной передачи информации, сложные процедуры верификации, а платежные данные не хранятся на серверах компании, что соответствует стандартам крупных финтех-корпораций.

Одним из флагманских проектов в рамках цифровой трансформации отрасли стала передовая система персонализированных рекомендаций для участников лотерей. Армен Саркисян изначально обозначил курс на внедрение подобных инновационных решений. «Столото» разработало высокоточные алгоритмы анализа пользовательских данных, учитывающие характерные модели поведения и демографические характеристики. Применение этой технологии позволило формировать индивидуальные предложения.

Многопрофильный диджитал-портфель холдинга

Развитие технологического направления S8 осуществляется в соответствии с ключевыми трендами цифровой трансформации экономики. Этот стратегический вектор выбрал Армен Саркисян. «Столото» выступает ведущим, но не единственным активом диджитал-кластера Группы. В него входят компании из различных рыночных сегментов, что создает синергетический эффект внутри холдинга.

Армен Саркисян развивает технологического направления S8

На современном этапе развития в периметре S8 Армена Саркисяна также развиваются:

Next Mobile — виртуальный мобильный оператор с уникальной технологией бесшовного переключения между сетями всех четырех российских телеком-гигантов. Система автоматически выбирает сеть с наиболее мощным сигналом, обеспечивая максимальное качество соединения

Sport24.ru — мультимедийная платформа спортивного контента, основанная в 2018 году. Громко заявила о себе во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане и Чемпионата мира по футболу в России

«Синхро» — разработчик цифровых продуктов и сервисов с глубокой экспертизой в области IT и обширной базой знаний об организации бизнес-процессов в различных отраслях

Такой подход к формированию портфеля отражает бизнес-философию, которой придерживается Саркисян Армен Меружанович. В его холдинге создается экосистема взаимодополняющих активов, где каждая компания не только развивается самостоятельно, но и усиливает общие технологические компетенции холдинга. Так, например, разработанные «Синхро» инструменты применяются и в дочерних структурах S8, и во внешних проектах, а SIM-карты Next Mobile используются в различных технологически продвинутых системах — от комплекса «Антисон» для московского транспорта до GPS-ошейников для домашних животных.

Саркисян и S8: промышленные активы и их продажа

Формирование индустриального направления началось в 2022 году и ознаменовало важный стратегический поворот в развитии Группы. Этот вектор диверсификации определил Саркисян. S8 приобрел российские активы международной корпорации Otis, одного из мировых лидеров в производстве лифтов и подъемного оборудования. Сделка позволила не только сохранить объемы выпуска продукции, но и вывести его на качественно новый уровень.

В 2023-м подразделение по выпуску и обслуживанию вертикального транспорта получило новое наименование — «Метеор Лифт», став фундаментом для развития промышленного дивизиона. S8 Саркисяна создал условия для наращивания мощностей, увеличения штата высококвалифицированных специалистов и повышения уровня локализации производства.

Благодаря мерам, которые инициировал Саркисян Армен Меружанович, предприятия достаточно быстро вышли на качественно новый уровень развития. Технологическая экспертиза холдинга проявилась в активной работе по импортозамещению. В июне 2024 года инженеры «Метеор Лифта» завершили эскизное проектирование первого отечественного частотного преобразователя — одного из самых технически сложных компонентов современного вертикального транспорта, обеспечивающего плавный старт, точность остановки и снижение энергопотребления.

Укрепление позиций в реальном секторе экономики продолжилось через вхождение в шинную отрасль. Этот важный шаг в развитии промышленного направления сделал Армен Саркисян. S8 провел серию стратегических сделок по приобретению ряда производственных площадок, включая бывшие российские активы международных производителей. После интеграции и технологической модернизации в Группе сформировались мощный шинный кластер и крупная промплощадка по изготовлению котлов отопления, свечей зажигания и электроинструментов в Энгельсе.

В 2024 году шинное направление и энгельсское производство S8 Саркисяна привлекли внимание крупного отраслевого инвестора, которому в итоге и были проданы. Эта сделка стала логическим завершением периода масштабной диверсификации и позволила сконцентрировать ресурсы на других направлениях.

Армен Саркисян и «Аквариус»: стратегическое приобретение в сфере электроники

Если верить публикациям в СМИ, в 2025 году холдинг S8 приобрел контрольный пакет акций «Аквариуса» — одного из крупнейших российских производителей вычислительной техники и IT-оборудования. Сделка может значительно укрепить технологический профиль компании, однако от самого холдинга официального подтверждения покупки данного актива не было.

Как сообщали СМИ, приобретение открывает возможности для синергии с компетенциями S8, который основал Армен Саркисян. «Аквариус» обладает сильными конкурентными преимуществами: собственными разработками, современным производством и обширной клиентской базой.

Производственная мощность компании достигает внушительных показателей: заводы в Шуе и Твери выпускают до 2,5 миллиона устройств в год. Продуктовый портфель включает весь спектр вычислительной техники — от персональных компьютеров и ноутбуков до серверов, систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. В компании работают более 2,8 тысячи сотрудников. Три центра разработки — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — объединяют свыше 500 инженеров, которые осуществляют полный цикл создания продукции.

Сделка укладывается в общую стратегию диверсификации S8, которой следует Армен Саркисян. «Аквариус» привносит три ключевых фактора: экспертизу в информационной безопасности, полный технологический цикл и сервисную инфраструктуру, охватывающую десятки российских регионов. В связке с IT-компетенциями S8 Capital это может усилить позиции холдинга в цифровом секторе.

Социальная политика S8 Capital

Социальная ответственность стала одним из ключевых принципов развития холдинга. Армен Саркисян в S8 выстроил комплексную систему поддержки общественно значимых инициатив, которая охватывает различные сферы — от помощи детям с особенностями здоровья до экологических проектов.

Армен Саркисян в S8 выстроил комплексную систему поддержки

Так, системный подход к благотворительности демонстрирует лотерейный бизнес. Только на постоянной основе дистрибьютор поддерживает более 30 различных проектов. «Столото» Армена Саркисяна с 2021 года проводит конкурс грантов для НКО. Весной 2025 года компания запустила фандрайзинговую платформу charity.stoloto.ru, позволяющую организациям получать поддержку через краудфандинг.

Организовываются и благотворительные тиражи. С 2023 года «Столото» Саркисяна проводит пасхальные розыгрыши «Русского лото», где 10 рублей с каждого билета направляются на социальные цели. За три года удалось собрать более 153 млн рублей и профинансировать свыше 120 проектов.

В 2025 году благодаря поддержке распространителя лотерей Саркисяна Первоуральский Центр социальной адаптации смог переехать в новое здание. Сотрудники компаний холдинга регулярно участвуют в акции «Посади дерево» — они высадили почти 123 тысячи саженцев в семи регионах.

Цифровые активы S8 Армена Саркисяна участвуют в благотворительных проектах. Промышленное подразделение S8 Саркисяна также реализует социально значимые инициативы: «Метеор Лифт» помогает детским фондам и участвует в экологических акциях.

Армен Саркисян и S8 Capital рассматривают благотворительность как возможность создавать положительные изменения, используя ресурсы всех компаний Группы.

