В «Столото» назвали результаты благотворительной деятельности за 2025 год

«Столото» за год поддержал около 100 различных спортивных и социальных проектов

Российский распространитель государственных лотерей «Столото» подвел итоги 2025 года в сфере корпоративной и социальной ответственности. В прошлом году компания из собственных средств поддержала более 30 спортивных и социальных проектов различной направленности. Среди них — «Народные Игры ГТО Спортлото», чемпионаты по бобслею и скелетону Федерации бобслея России, кубки России по спортивному программированию, экологические акции по высадке деревьев в разных регионах страны, мотивационные встречи для людей с инвалидностью и другие проекты.

В рамках благотворительной деятельности «Столото» в 2025 году поддержку получили порядка 70 проектов. Ключевыми направлениями стали благотворительные тиражи лотереи «Русское лото». В апреле 2025 года благотворительный пасхальный тираж «Русского лото» состоялся в третий раз. Десять рублей с каждого билета были направлены на дела милосердия. По итогам тиража православной службе «Милосердие» перечислили 48,7 миллиона рублей, что позволило реализовать более 50 проектов.

«Мы благодарим каждого участника благотворительных тиражей "Русского лото", кто внес свою лепту в общие дела милосердия. Лотереи дают нам возможность делать добро, просто приобретая билет», — сказала директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман.

В 2025 году конкурс грантов для НКО показал рекордный рост: количество заявок увеличилось на 56 процентов по сравнению с 2024 годом. На эти цели «Столото» направил 4,8 миллиона рублей из собственных средств, восемь проектов-победителей получили средства на реализацию социально значимых инициатив.

В марте 2025 года «Столото» запустил на своем сайте фандрайзинговую платформу «Вместе для других», где любой желающий может сделать пожертвование и поддержать подопечных благотворительных фондов. Менее чем за год работы платформа собрала более 3,7 миллиона рублей, которые поступили в адрес фондов «Онкологика», «Подарок ангелу», «1Помогает» и «Больше Чем Можешь». Также в 2025 году компания передала Детской республиканской клинической больнице Минздрава Татарстана оборудование для кардиохирургии.

В рамках корпоративной социальной ответственности компания поддержала более 30 спортивных и социальных инициатив, уделяя внимание развитию инклюзивного спорта.

С 2022 года бренд «Спортлото», лотереи которого входят в портфель «Столото», является стратегическим партнером комплекса ГТО, а в 2025 году выступил генеральным партнером онлайн-соревнований «Народные Игры ГТО Спортлото». За три сезона 2025 года для участия в играх подано более 50 тысяч заявок из 63 регионов, что в 4,5 раза превышает результат 2024 года.

В течение 2025 года бренд «Спортлото» в статусе генерального партнера Федерации бобслея России продолжил поддержку соревнований по бобслею и скелетону.

В ноябре 2025 года Всероссийское общество инвалидов, «Спортлото» и Федерация многоборья ГТО России заключили партнерство для формирования инклюзивной спортивной экосистемы. Одной из значимых инициатив стал проект мотивационных встреч с паралимпийскими чемпионами.

«Мотивационные встречи — это наш вклад в общественно значимое дело, — подчеркнула Оксана Тубман. — Мы создаем условия для социальной интеграции людей с инвалидностью в общество через спорт. Подобные проекты способствуют позитивным психоэмоциональным изменениям и успешной социализации».

Кроме этого, волонтерское движение «Столото» регулярно помогает детским домам и психоневрологическим интернатам в Тарусе и Туле. Волонтеры участвуют в благотворительных забегах и поддерживают приют для ездовых собак Husky Help. Экологический проект «Посади дерево» действует 5 лет, за это время сотрудники компании высадили 122 700 деревьев в семи российских регионах, восстанавливая леса, пострадавшие от стихии.