Экс-прокурор Крыма Поклонская показала новый образ на фото

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская показала новый образ на фото. Кадр она опубликовала в Telegram.

На снимке Поклонская запечатлена в белой блузке с отложным воротником, серых брюках свободного кроя и строгих остроносых черных туфлях. При этом, волосы бывшего прокурора уложены необычным для нее образом — если раньше она чаще всего появлялась на снимках либо со стрижкой каре, либо со свободно спадающими длинными прямыми волосами, то на снимке от третьего марта ее волосы уложены назад в подобие начеса.

«Провели фотосессию с прекрасной командой великолепных специалистов», — подписала кадр она.

Прежняя смена имиджа Поклонской произошла летом 2025 года и вызвала широкий резонанс. Тогда она заплела волосы в афрокосы.