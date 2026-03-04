Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:37, 4 марта 2026Россия

Поклонская показала новый образ

Экс-прокурор Крыма Поклонская показала новый образ на фото
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Экс-прокурор Крыма и бывшая депутат Госдумы Радведа (ранее — Наталья) Поклонская показала новый образ на фото. Кадр она опубликовала в Telegram.

На снимке Поклонская запечатлена в белой блузке с отложным воротником, серых брюках свободного кроя и строгих остроносых черных туфлях. При этом, волосы бывшего прокурора уложены необычным для нее образом — если раньше она чаще всего появлялась на снимках либо со стрижкой каре, либо со свободно спадающими длинными прямыми волосами, то на снимке от третьего марта ее волосы уложены назад в подобие начеса.

«Провели фотосессию с прекрасной командой великолепных специалистов», — подписала кадр она.

Прежняя смена имиджа Поклонской произошла летом 2025 года и вызвала широкий резонанс. Тогда она заплела волосы в афрокосы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    Конфликту Ирана и США предрекли долгое продолжение

    Одна из лучших авиакомпаний мира приостановила все рейсы из-за конфликта в Иране

    Катар объявил чрезвычайное положение

    Российского блогера захотели объявить в международный розыск

    Поклонская показала новый образ

    Госдуме предложили ввести еще один запрет для водителей

    У Индии возникла проблема с импортом российской нефти

    Российский депутат резко заболел после открытой на пару с пчеловодом фермы

    Последствия пересмотра бюджетного правила для России объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok