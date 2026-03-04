Реклама

13:40, 4 марта 2026Культура

Пригожин указал на умственные и физические отклонения Губина

Иосиф Пригожин заступился за Сергея Жукова, которого раскритиковал Андрей Губин
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал заявление певца Андрея Губина, назвавшего лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова шепелявым и профнепригодным. Его слова передает Starhit.

Пригожин подчеркнул, что категорически не согласен с Губиным. Продюсер назвал звезду 90-х талантливым музыкантом и допустил, что он может быть хорошим парнем. В то же время Иосиф отметил, что подобными высказываниями Губин «сам себя закопал».

«Я бы сделал скидку на его отклонения определенные — умственные или физические», — подчеркнул Пригожин. Он добавил, что Губину, в котором говорит «куча комплексов», не стоит навязывать людям свое мнение.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Губин назвал позором выступления Жукова. Он раскритиковал коллегу за шепелявость и указал на его профнепригодность. Артист также ужаснулся «уровню общества», которое нормально воспринимает выступления певца с дефектом речи.

В ответ Жуков опубликовал видео со стадионного выступления, сопроводив кадры хитом «Алешка» с измененным текстом. Изображая шепелявость, артист пожаловался, что «у Сережки с дикцией беда» и «с таким произношением никуда».

