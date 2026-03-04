Реклама

Раскрыта способность Ирана продолжать участие в конфликте

WSJ: У Ирана осталось ракет на несколько дней при нынешних темпах ударов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA

Ирану хватит имеющихся ракет якобы всего на несколько дней при нынешних темпах ударов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Количество запусков иранских баллистических ракет сокращается, и при нынешних темпах Тегерану может хватить огневой мощи лишь на несколько дней. Тем не менее сокращение ударов может быть также связано с тем, что Иран сдерживает производство ракет, чтобы его атаки длились больше времени», — заявил изданию неназванный западный чиновник.

По словам собеседника газеты, сокращение атак является результатом ударов США и Израиля по иранским пусковым установкам, а также предприятиям по их производству.

Другой западный источник отметил, что, несмотря на сокращение возможностей Ирана по запуску современных ракет, страна по-прежнему может поддерживать серию атак с использованием более дешевых систем, таких как беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

