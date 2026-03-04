Раскрыто идеальное количество яиц в день

UfaTime.ru: Здоровым людей рекомендуется употреблять одно яйцо в день

Специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе рассказали, сколько яиц рекомендуется съедать в день. В беседе с UfaTime.ru они раскрыли идеальное количество этого продукта.

Врачи заявили, что здоровым людям рекомендуется съедать одно яйцо в день или несколько в неделю. При этом тем, у кого есть нарушения липидного профиля или заболевания печени и желчного пузыря, необходимо узнать свою норму на консультации с доктором.

При этом специалисты добавили, что яйца — это один из самых доступных продуктов, содержащих ключевые для иммунной системы нутриенты. Врачи уточнили, что этот продукт содержит много белка, селена, цинка, холина, а также витаминов D, A, B12 и B9.

Чтобы получить больше пользы от яиц, медики посоветовали сочетать их с овощами, авокадо, рыбой или цельнозерновым хлебом. Они также напомнили, что важно подвергать этот продукт тщательной термической обработке, хранить его в холодильнике и мыть руки после контакта со скорлупой.

