Диетолог назвала помогающие похудеть супы

Диетолог Кованова: Овощные супы и супы с чечевицей помогают похудеть

Диетолог, нутрициолог Софья Кованова назвала супы, которые являются полезными для фигуры и помогают похудеть. Ее слова цитирует aif.ru.

Наименее калорийными эксперт назвала овощные супы. Более питательными вариантами она считает супы с фасолью или чечевицей, а также куриные супы. По словам диетолога, они хорошо насыщают, помогают снижать вес и не нагружают пищеварение.

При этом специалистка подчеркнула, что человек прекрасно может обходиться и без супов. Диетолог уточнила, что эти блюда являются хорошим источником клетчатки, белка и воды. Однако если организм получает эти вещества с другими продуктами, то есть супы необязательно.

