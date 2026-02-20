Россиянам назвали самую вредную начинку для блинов

Диетолог Устинова: Варенье и сгущенка являются самыми вредные начинки для блинов

Варенье, сгущенка и горячий шоколад являются самыми вредными начинками для блинов. Об этом рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.

Она пояснила, что такие начинки содержат много жиров и углеводов. В то же время эксперт посоветовала россиянам выбирать начинку, в которой много белка. «Это начинки из мяса или, например, начинка из капусты, яиц, всякие разные овощные начинки, начинки из рыбы. Начинка на основе птицы, сырные какие-то начинки», — уточнила Устинова.

Ранее и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала, что есть продукты и сочетания, которые могут испортить вкус традиционного блюда Масленицы и навредить здоровью. По ее словам, самое плохое сочетание с блинами — это жирные и сладкие начинки.