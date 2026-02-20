Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:22, 20 февраля 2026Забота о себе

Россиянам назвали самую вредную начинку для блинов

Диетолог Устинова: Варенье и сгущенка являются самыми вредные начинки для блинов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Варенье, сгущенка и горячий шоколад являются самыми вредными начинками для блинов. Об этом рассказала РИА Новости врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.

Она пояснила, что такие начинки содержат много жиров и углеводов. В то же время эксперт посоветовала россиянам выбирать начинку, в которой много белка. «Это начинки из мяса или, например, начинка из капусты, яиц, всякие разные овощные начинки, начинки из рыбы. Начинка на основе птицы, сырные какие-то начинки», — уточнила Устинова.

Ранее и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала, что есть продукты и сочетания, которые могут испортить вкус традиционного блюда Масленицы и навредить здоровью. По ее словам, самое плохое сочетание с блинами — это жирные и сладкие начинки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Охрана Алиева прилетела в Вашингтон и не стала церемониться с протестующими

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Россиянам напомнили об отсутствии обязанности не говорить о зарплате

    Трамп указал на одно предательство Байдена и пообещал исправиться

    Стала известна роль СБУ в событиях Майдана

    Поставки ключевого российского топлива в одну страну упали до минимума

    В Госдуме назвали «воем на луну» ультиматум главы евродипломатии к России

    Эпштейн годами пытался встретиться с Путиным

    Россиянам назвали самую вредную начинку для блинов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok