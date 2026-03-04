СК нашли пропавшего в российском регионе 17-летнего подростка

В Ленобласти СК установил местонахождение пропавшего 17-летнего юноши из Янино

В Ленинградской области Следственный комитет (СК) России установил местонахождение 17-летнего подростка, пропавшего из поселка Янино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

В ведомстве отметили, что более подробная информация появится позже.

Ранее мать юноши рассказала, что ее сына могли завербовать мошенники. По ее словам, в сентябре 2025 года он переехал на новое жилье, но с родителями он был на связи. Женщина отметила, что в последнее время подросток стал игнорировать сообщения и звонки от родителей. Кроме того, младшая дочь, сестра пропавшего, уже попадалась на уловки мошенников. Девочку запугали историей о фейковых переводах с банковской карты. Кроме того, ей угрожали.

