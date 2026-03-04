Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:06, 4 марта 2026Силовые структуры

СК нашли пропавшего в российском регионе 17-летнего подростка

В Ленобласти СК установил местонахождение пропавшего 17-летнего юноши из Янино
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ленинградской области Следственный комитет (СК) России установил местонахождение 17-летнего подростка, пропавшего из поселка Янино. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

В ведомстве отметили, что более подробная информация появится позже.

Ранее мать юноши рассказала, что ее сына могли завербовать мошенники. По ее словам, в сентябре 2025 года он переехал на новое жилье, но с родителями он был на связи. Женщина отметила, что в последнее время подросток стал игнорировать сообщения и звонки от родителей. Кроме того, младшая дочь, сестра пропавшего, уже попадалась на уловки мошенников. Девочку запугали историей о фейковых переводах с банковской карты. Кроме того, ей угрожали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об «изменившем Ближний Восток» разговоре Трампа и Нетаньяху

    Мертвого россиянина нашли на крыше поезда

    Россия резко нарастила закупки турецких помидоров

    Популярный в России комик стал иначе общаться с друзьями из-за эмиграции

    Капризов установил клубный рекорд «Миннесоты»

    СК нашли пропавшего в российском регионе 17-летнего подростка

    Жителям Ирана предрекли страшное будущее из-за конфликта с США

    Мужчина оказался на грани смерти после попытки суицида и увидел ад

    Интимные моменты дочери российского миллиардера с новым бойфрендом попали на фото

    Samsung извинилась за свои смартфоны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok