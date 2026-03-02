Съехавший от родителей российский подросток бесследно исчез

«112»: В Ленобласти 17-летний подросток съехал от родителей и бесследно исчез

В Ленинградской области 17-летний подросток съехал от родителей и бесследно исчез. Мать юноши отметила, что его ищут уже пять дней. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Родительница допустила, что школьника могли завербовать мошенники. Она пояснила, что сын перебрался на новое жилье в сентябре прошлого года. Как уверяет гражданка, они с ребенком часто были на связи.

Однако в последнее время юноша стал игнорировать сообщения и звонки от родителей. Встревоженные взрослые обратились в полицию. К поискам несовершеннолетнего подключились волонтеры.

Младшая сестра пропавшего попадалась на уловки мошенников. Девочку запугали историей о фейковых переводах с банковской карты. Кроме того, ей угрожали.

Родители уверены, что исчезнувший юноша напуган и где-то скрывается.

