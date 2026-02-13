Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:44, 13 февраля 2026

Ребенок пропал по дороге домой из школы в российском городе

В Калининграде ребенок пропал по дороге домой из школы
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Калининграде 12-летний ребенок отправился домой из школы и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Отмечается, что школьника ищут уже третий день. К поискам привлекли полицейских, волонтеров и несколько десятков жителей Калининградской области.

Известно, что 11 февраля его видели на острове, в СНТ «Победа», а также в микрорайоне Александра Космодемьянского.

Ранее в Кемеровской области воспитатель не заметила, как пропал ребенок. Все произошло 10 февраля в таштагольском детсаду №10. Двухлетний ребенок незаметно ушел гулять. Его обнаружила случайная прохожая на соседней улице.

