В российском детсаду воспитатель не заметила пропажи ребенка

В Кемеровской области воспитатель не заметила, как пропал ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая Шория».

Все произошло 10 февраля в таштагольском детсаду №10. Двухлетний ребенок незаметно ушел гулять. Обнаружила его случайная прохожая на соседней улице.

Женщине пришлось обращаться в полицию. Через примерно полчаса правоохранительные органы вернули ребенка в детский сад. Воспитательница отказалась признавать, что не заметила пропажи ребенка.

