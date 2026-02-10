Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:04, 10 февраля 2026

В российском детсаду воспитатель не заметила пропажи ребенка

В Кемеровской области воспитатель в детсаду не заметила пропажи ребенка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Zaykov / Shutterstock / Fotodom

В Кемеровской области воспитатель не заметила, как пропал ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Новая Шория».

Все произошло 10 февраля в таштагольском детсаду №10. Двухлетний ребенок незаметно ушел гулять. Обнаружила его случайная прохожая на соседней улице.

Женщине пришлось обращаться в полицию. Через примерно полчаса правоохранительные органы вернули ребенка в детский сад. Воспитательница отказалась признавать, что не заметила пропажи ребенка.

Ранее стало известно, что в Саратовской области тракторист нашел посреди поля насмерть замерзшего школьника. Известно, что 15-летний подросток ушел из дома в селе Привольное 5 февраля.

