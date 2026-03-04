Стало известно число раненых после ударов США и Израиля детей в Иране

Более 300 детей и подростков ранены в результате ударов США и Израиля по Ирану

Более 300 детей и подростков в Иране получили ранения в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как рассказал глава иранской службы скорой помощи Джафар Миадфар в эфире гостелерадиокомпании Ирана, пострадавшие несовершеннолетние находятся в больницах.

«Самым маленьким погибшим в жестоких сионистско-американских атаках в Иране является годовалый ребенок, а самым маленьким раненым — шестимесячный младенец», — уточнил Миадфар.

Вечером 3 марта стало известно число пострадавших от ударов Израиля и США иранских школьников. Сообщалось, что из-за атак в Иране разрушено 20 школ, 120 учеников и учителей получили ранения.