20:31, 4 марта 2026Мир

Стало известно число раненых после ударов США и Израиля детей в Иране

Более 300 детей и подростков ранены в результате ударов США и Израиля по Ирану
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Более 300 детей и подростков в Иране получили ранения в результате ударов США и Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как рассказал глава иранской службы скорой помощи Джафар Миадфар в эфире гостелерадиокомпании Ирана, пострадавшие несовершеннолетние находятся в больницах.

«Самым маленьким погибшим в жестоких сионистско-американских атаках в Иране является годовалый ребенок, а самым маленьким раненым — шестимесячный младенец», — уточнил Миадфар.

Вечером 3 марта стало известно число пострадавших от ударов Израиля и США иранских школьников. Сообщалось, что из-за атак в Иране разрушено 20 школ, 120 учеников и учителей получили ранения.

