Турция сделала Ирану предупреждение

Глава МИД Турции Фидан выразил протест Ирану после перехвата снаряда

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил протест главе МИД Ирана Аббасу Аракчи после перехвата иранского снаряда, летевшего в направлении Турции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

По данным агентства, между главами МИД Турции и Ирана состоялся телефонный разговор. В ходе беседы Фидан передал Аракчи протест Анкары в связи с баллистической ракетой, выпущенной из Ирана и направлявшейся в воздушное пространство Турции.

Источник также сообщил, что глава турецкого внешнеполитического ведомства сделал предупреждение иранской стороне, отметив, что Тегерану следует избегать любых шагов, которые могут усугубить конфликт.

Ранее министерство обороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону турецкого воздушного пространства после запуска из Ирана.