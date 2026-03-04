Реклама

14:52, 4 марта 2026

Турция сообщила о перехвате баллистического снаряда из Ирана

Министерство обороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда из Ирана
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Osman Orsal / Reuters

Министерство обороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону турецкого воздушного пространства после запуска из Ирана. Соответствующий пресс-релиз ведомство опубликовало в социальной сети X.

«Баллистический снаряд, запущенный из Ирана и проследовавший через воздушное пространство Ирака и Сирии в направлении Турции, был своевременно перехвачен и нейтрализован силами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. В Минобороны Турции подчеркнули, что страна выступает за региональную стабильность и мир, но способна обеспечить безопасность своих граждан и территории.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что современный мир стремительно приближается к хаотичному периоду, в котором используется грубая сила и действует право сильного.

