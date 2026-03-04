В Госдуме подтвердили блокировку аккаунтов в iPhone у части депутатов

Депутат Журова подтвердила проблемы депутатов с iPhone

Некоторые депутаты Госдумы действительно жаловались на блокировку аккаунтов в iPhone, и этой ситуацией могут воспользоваться мошенники, предупредила депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее «Ведомости» сообщали, что ряд депутатов Госдумы столкнулся с блокировкой аккаунтов Apple. Компания ограничивает покупки и подписки из-за санкций США.

Журова подтвердила, что некоторые депутаты действительно столкнулись с блокировкой гаджета и необходимостью подтвердить личность копией паспорта или иного удостоверения личности для входа в аккаунт. Депутат считает, что мошенники могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы требовать от владельцев iPhone паспортные данные.

«Я задумалась, что это могли быть мошенники, которые прочитали эту информацию, что iPhone планирует такую блокировку. Это могла быть и мошенническая какая-то схема. Злоумышленники могут воспользоваться ей, чтобы требовать копии паспорта или коды из СМС, чтобы обманывать людей», — считает Журова.

Парламентарий подчеркнула, что сама давно не пользуется iPhone, поскольку предвидела проблемы с компанией Apple.

Ранее сообщалось, что в России выросли цены на технику Apple из-за конфликта США и Ирана. Эксперты отмечают, что бомбардировки осложнили логистику, так как через ОАЭ шел заметный объем параллельного импорта, из-за чего продавцы начали закладывать риски в стоимость.