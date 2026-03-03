В России выросли цены на iPhone из-за конфликта США с Ираном

В России на 15 процентов выросли цены на iPhone из-за конфликта США с Ираном

В России выросли цены на технику Apple из-за конфликта США и Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал «Миг», насчитывающей 514 тысяч подписчиков.

Выяснилось, что цены на iPhone и прочую технику в России выросли в среднем на 15 процентов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что бомбардировки осложнили логистику через ОАЭ, через которые шел заметный объем параллельного импорта, из-за чего продавцы начали закладывать риски в стоимость.

По мнению собеседников, при дальнейшем обострении конфликта техника может подорожать еще сильнее.

Ранее в России порассуждали о последствиях войны США с Ираном. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США рассчитывали уничтожить руководство Ирана, чтобы допустить к власти проамериканскую оппозицию, однако завязли в войне с Тегераном.