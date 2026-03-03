Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:51, 3 марта 2026Ценности

В России выросли цены на iPhone из-за конфликта США с Ираном

В России на 15 процентов выросли цены на iPhone из-за конфликта США с Ираном
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В России выросли цены на технику Apple из-за конфликта США и Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал «Миг», насчитывающей 514 тысяч подписчиков.

Выяснилось, что цены на iPhone и прочую технику в России выросли в среднем на 15 процентов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Эксперты отмечают, что бомбардировки осложнили логистику через ОАЭ, через которые шел заметный объем параллельного импорта, из-за чего продавцы начали закладывать риски в стоимость.

Материалы по теме:
Не оставят без десерта. Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
Не оставят без десерта.Российские производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций
16 июня 2022
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта 2022

По мнению собеседников, при дальнейшем обострении конфликта техника может подорожать еще сильнее.

Ранее в России порассуждали о последствиях войны США с Ираном. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что США рассчитывали уничтожить руководство Ирана, чтобы допустить к власти проамериканскую оппозицию, однако завязли в войне с Тегераном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они сами заварили эту кашу». Китай начал давить на Иран из-за конфликта с США. Что требует Пекин от партнера?

    Трамп определил приоритетность Украины для США

    Названа продолжительность здорового сна

    Трамп выразил недовольство одним союзником в конфликте с Ираном

    Московским невестам ЗАГС сорвал десятки свадеб из-за вечеринки Intimissimi

    Трамп пожалел о решении Байдена по Украине на фоне конфликта с Ираном

    Сумку Moschino в виде рулона туалетной бумаги высмеяли в сети фразой «идеально для бывшей»

    Зеленский предложил создать буферную зону на территории России. Что ему ответили в Москве?

    Милонов предложил отправлять эвакуированных из Дубая эскортниц на карантин

    В Саудовской Аравии показали фото тренировки Роналду на фоне слухов о его побеге в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok