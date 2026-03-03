В России порассуждали о последствиях войны США с Ираном

Депутат Журавлев заявил, что США уже завязли в войне с Ираном

США рассчитывали уничтожить руководство Ирана, чтобы допустить к власти проамериканскую оппозицию, однако завязли в войне с Тегераном. О последствиях боевых действий порассуждал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, его слова приводит «Газета.Ru».

Депутат пояснил, что Соединенные Штаты со времен Перл-Харбора не пропускали столько значительных ударов по своей военной инфраструктуре. При этом расчет Вашингтона на смену власти в Иране не оправдался, так как Иран очень быстро перегруппировался и начал уверенно отвечать.

«У Тегерана есть четкий план противостояния, а вот союзники США в Персидском заливе уже запросили перемирия — ракеты для комплексов ПВО Patriot стремительно заканчиваются, и скоро вся эта "азиатская Швейцария" может попросту превратиться в руины», — рассказал парламентарий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отверг якобы поступившее от Ирана предложение о переговорах. По его мнению, противовоздушная оборона, военно-воздушные силы, флот и руководство Исламской Республики уже уничтожены.