Трамп двумя словами отверг предложение о переговорах с Ираном

Трамп отверг предложение о переговорах с Ираном словами «слишком поздно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что отверг якобы поступившее от Ирана предложение о переговорах. Его комментарий опубликован в соцсети Truth Social.

«Их противовоздушная оборона, Военно-воздушные силы, флот и руководство страны уничтожены. Они хотят переговоров. Я сказал: "Слишком поздно!"» — написал американский лидер.

Ранее Трамп заявлял, что новое руководство Ирана выразило готовность к переговорам с Вашингтоном. Он не уточнил, кто именно обратился к США с таким предложением, но сообщил, что дал согласие на возобновление контактов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников и средства противовоздушной обороны.