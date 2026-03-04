В Минобороны предложили распространить выплаты за ранение еще на одну категорию бойцов СВО

В Минобороны предложили распространить выплаты за ранение еще на одну категорию участников специальной военной операции (СВО) на Украине — добровольцев. Это следует из подготовленного министерством проекта указа президента России Владимира Путина, текст которого опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

На сегодняшний день выплаты за ранение, а также выплаты родственникам не вернувшихся с фронта бойцов положены только контрактникам и мобилизованным.

Новый проект предусматривает предоставление выплаты в размере 5 миллионов рублей в равных долях членам семей получивших несовместимые с жизнью ранения добровольцев, принимавших участие в СВО. Одновременно он предусматривает единовременные выплаты добровольцам, получившим ранение, травму или контузию в размере от 100 тысяч до 3 миллионов рублей, в зависимости от тяжести увечья. При наступлении инвалидности размер выплаты достигнет 4 миллионов рублей.

В случае принятия указа действие выплат будут распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать бойцам СВО, которые не заключили контракт с Минобороны, право на увольнение по семейным обстоятельствам.