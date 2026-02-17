Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

Россия
12:03, 17 февраля 2026Россия

В России предложили дать право бойцам СВО на увольнение при одном условии

Москалькова попросила дать право бойцам СВО на увольнение по семейным ситуациям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила дать бойцам специальной военной операции (СВО), которые не заключили контракт с Минобороны, право на увольнение по семейным обстоятельствам. Об этом она заявила на заседании комитета Совфеда по социальной политике, передает ТАСС.

На сегодняшний день такое право есть только у военных с заключенным контрактом. По словам омбудсмена, сейчас те, кто не заключил контракт, не может уволиться со службы, если, например, у них на иждивении остался член семьи — тяжелобольной инвалид первой группы, за которым он должен ухаживать.

«Мы хотели бы попросить вас поддержать нашу инициативу распространить право на тех, кто не заключил контракт с Минобороны на увольнение в чрезвычайных семейных обстоятельствах», — заключила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Минобороны захотело ужесточить последствия для призывников за самовольное оставление части, предложив исключить из срока службы время нахождения за пределами воинского подразделения.

