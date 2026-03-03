Реклама

Мир
21:21, 3 марта 2026

В Норвегии допустили возобновление диалога в ЕС по российскому газу

Минэнерго Норвегии: В ЕС могут возобновить диалог по импорту газа из России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Global Look Press

В скором времени в Евросоюзе могут возобновить обсуждение запрета на импорт российского газа. С таким предположением выступил министр энергетики Новергии Терье Осланд, его слова приводит Reuters.

«В ЕС ясно дали понять, что хотят освободиться от газа и нефти из России, но в последние три-четыре дня произошли очень тяжелые события», — сказал Осланд. Он считает, что в связи с геополитической ситуацией обсуждения этого вопроса возобновятся.

Как следует из данных биржи ICE, цена тысячи кубических метров газа в Европе впервые с января 2023 года достигала 785 долларов. Причиной тому послужило заявление Корпуса стражей исламской революции о перекрытии Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что на фоне операции Израиля и США в Иране, приведшей к проблемам с поставками нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из Персидского залива, биржевые цены на энергетический уголь всего за сутки взлетели на 8,6 процента.

