В регионе России за 1400 километров от границы с Украиной объявили угрозу атаки дронов

В Удмуртии объявили угрозу атаки дронов

На всей территории Удмуртии объявили угрозу атаки дронов. Об этом сообщили в правительстве региона России.

Режим беспилотной опасности в российском регионе вводили постепенно по определенным территориям, где риски нанесения ударов наиболее высоки — сначала это были южные, затем западные и северные районы. На данный момент угроза дронов зафиксирована на всей территории республики.

При этом регион расположен на расстоянии 1400 километров от границы с Украиной.

Жителям рекомендовали прятаться в укрытии при обнаружении беспилотника. «Не паникуйте, не пытайтесь сбить дрон и подобрать его обломки, ни в коем случае не фотографируйте и не снимайте БПЛА, позвоните в экстренные службы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 3 на 4 марта атаковали российские регионы 32 беспилотниками. Атаке подверглись Курская, Волгоградская, Ростовская, Астраханская и Белгородская области.