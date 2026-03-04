Реклама

Стало известно об ограничениях для не явившихся по повестке в военкомат россиян

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России на призывников, не явившихся по повестке в военкомат, начали накладывать ограничения. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Так, житель Калининграда получил повестку в ноябре 2025 года, но не явился в комиссариат. Через 20 дней после неявки на него наложили пять ограничений. Теперь мужчине запрещено управлять транспортным средством, регистрировать автомобили, ИП и самозанятость, оформлять в собственность недвижимость, а также выезжать за границу.

С подобными ситуациями, по данным издания, столкнулись жители Челябинска, Краснодара, Красноярска и Кемеровской области.

Ранее вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что у призывника после вручения повестки есть 20 дней, чтобы явиться в военкомат, согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». В противном случае на гражданина будут накладываться временные ограничения.

