Валерия заступилась за Славу после скандального концерта

Певица Валерия заявила, что в скандале на концерте Славы виноваты охранники

Певица Валерия заступилась за свою коллегу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская), якобы вышедшую на сцену в нетрезвом виде. Ее комментарий передает «Пятый канал».

Артистка заявила, что ей очень жаль Славу, и назвала ситуацию безобразной. По ее словам, вина лежит на охранниках, которые не должны были пускать зрительницу на сцену. Исполнительница отметила, что из-за неверных действий охраны концерт закончился общественным резонансом и испорченным настроением как у зрителей, так и у Сланевской.

«Никто не имеет права вступать в дискуссию с артистом, если не нравится — выйди. Ты не имеешь права заходить на сцену в целях безопасности. Как охрана это допустила?» — возмутилась Валерия.

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. Скандал продолжился за кулисами и попал на видео, опубликованное в местных пабликах. На нем певица обвиняет пензенцев в том, что они сорвали концерт, и обещает вернуть деньги за билеты.