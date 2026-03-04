Реклама

Россия
16:14, 4 марта 2026Россия

Вассерман предупредил о последствиях для России из-за операции США в Иране

Депутат ГД Вассерман заявил, что из-за операции США в Иране может пострадать РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Из-за операции США и Израиля в Иране в конечном итоге может пострадать Россия. О таких последствиях обострения конфликта на Ближнем Востоке предупредил депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман, его слова приводит портал aif.ru.

По словам парламентария, итог конфликта Ирана и США предсказуем — все участники провозгласят себя победителями, однако последствия для Вашингтона и конкретно для президента США Дональда Трампа будут очень серьезными. Он допустил, что демократам удастся заблокировать экономическую программу Трампа.

«Эта экономическая программа, в конечном счете, выгодна не только Вашингтону, а всему миру, причем, пожалуй, выгоднее всего России», — заявил он.

Эксперты отмечали, что Россия выигрывает даже от тарифной политики действующей администрации США.

Ранее публицист Сергей Колясников предрек страшное будущее тем иранцам, которые радуются ударам США по стране.

