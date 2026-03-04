Реклама

12:11, 4 марта 2026

Военный эксперт высказался о козырях Ирана

Военный политолог Перенджиев: У Ирана еще могут быть козыри
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Иран может разрабатывать планы диверсионных действий за пределами своей территории, допустил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он также не исключил, что у страны могут быть союзники, не известные на данный момент.

«Военное руководство каждой страны, в том числе, всегда разрабатывает оперативные планы на случай вооруженных конфликтов. Наверняка Иран разрабатывал такие планы и в отношении Израиля, и в отношении США. Так что то, что происходит со стороны Ирана сейчас, удары по Израилю и американским базам— не импровизация, а реализация этих планов», — сказал Перенджиев.

Он не исключил, что Тегеран реализовал еще не все, что было запланировано, и у него могут оставаться козыри в рукаве. Так, военный эксперт допустил, что страна может готовить действия диверсионных групп за своей территорией.

«У Ирана есть известные союзники. Но вопрос в том, какие еще силы могут быть на его стороне. Может ли оказаться так, что эти силы еще себя не проявили, но они накапливаются, формируются на территории других арабских государств. Безусловно, свои планы формируются и уже под объявленный джихад — там могут участвовать далеко не только иранцы», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что Иран начал осуществлять военный план, который ранее был разработан лично верховным лидером Ирана Али Хаменеи и высшим командованием. Хаменеи и его соратники начали разрабатывать этот план после 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне 2025 года.

    Обсудить
