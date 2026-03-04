Иран начал осуществлять план Хаменеи

FT: Иран начал осуществлять военный план, разработанный Хаменеи

Иран начал осуществлять военный план, который ранее был разработан лично верховным лидером Ирана Али Хаменеи и высшим командованием. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

«Иранские силы начали реализацию плана, разработанного аятоллой Али Хаменеи и высшим командованием Тегерана», — утверждается в публикации.

По данным издания, Хаменеи и его соратники начали разрабатывать этот план после 12-дневной войны Израиля против Ирана в июне 2025 года. Отмечается, что целью плана является давление на США и Израиль с целью заставить их прекратить свои атаки. Кроме того, план, предположительно, включал удары по энергетическим объектам и забастовки, которые могли бы вызвать сбои в воздушном сообщении в регионе.

Ранее сообщалось, что сын Али Хаменеи Моджтаба стал наиболее вероятным кандидатом в преемники своего отца.