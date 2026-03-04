Реклама

09:28, 4 марта 2026

Раскрыт наиболее вероятный преемник Хаменеи

NYT: Моджтаба Хаменеи стал наиболее вероятным кандидатом в преемники своего отца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Sharafat Ali / Reuters

Сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба стал наиболее вероятным кандидатом в преемники своего отца. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Состоялось заседание высших религиозных деятелей, ответственных за выбор следующего верховного лидера Ирана, и, по словам трех иранских чиновников, знакомых с ходом обсуждений, сын бывшего лидера (...) стал явным фаворитом», — утверждается в публикации.

По данным NYT, заседание состоялось 3 марта. Собеседники издания отметили, что Моджтабу Хаменеи планировали объявить преемником уже утром 4 марта, однако некоторые выразили опасения, что это может сделать его мишенью для США и Израиля.

Ранее Израиль ударил по офису Совета экспертов Ирана, расположенному в городе Кум. Там должны были избрать преемника верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

