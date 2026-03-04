Вооруженные авантюристы угнали катер и попытались высадиться на Кубе

На Кубе перехватили катер с вооруженными авантюристами из США

Американский дальнобойщик и еще девять вооруженных авантюристов из США попытались высадиться на Кубе на угнанном катере. Об этом сообщает WFLA.

Кубинские военные перехватили катер. Началась перестрелка, в которой четверо авантюристов погибли, остальные получили ранения. Всех выживших задержали. На борту катера нашли огнестрельное оружие, коктейли Молотова, приборы ночного видения и бронежилеты.

Один из погибших — дальнобойщик Мишель Ортега Касанова, проживший в США более 20 лет. Он давно стремился к свержению кубинского правительства и пытался вербовать единомышленников.

По мнению адвоката Ральфа Фернандеса, занимающегося делами кубинских политзаключенных, на Кубе заранее узнали о готовящейся высадке. Он полагает, что эту информацию получили кубинские спецслужбы, работающие во Флориде.

Ранее сообщалось, что двое жителей Техаса разработали план вторжения на карибский остров, чтобы установить там собственный режим. Они планировали истребить всех местных мужчин, а затем поработить женщин и детей.