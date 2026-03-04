Реклама

05:00, 4 марта 2026МирЭксклюзив

Названо неожиданное последствие конфликта США с Ираном

Леви: Персидский залив может создать систему безопасности без участия США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

США могут перестать быть гарантами безопасности для Персидского залива, так как монархии региона задумаются о создании собственной системы безопасности. С таким прогнозом выступил в беседе с «Лентой.ру» британский политолог, президент Проекта «США — Ближний Восток» Даниэль Леви.

«В среднесрочной и долгосрочной перспективе страны Персидского залива столкнутся с более серьезной дилеммой, связанной с их зависимостью от американской системы безопасности, при этом имея очень мало влияния на решение Америки о присоединении к агрессивным войнам Израиля», — указал эксперт.

Леви также подчеркнул, что Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Катару и другим государствам придется задуматься о создании собственной системы безопасности.

Ранее бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман рассказал в беседе с «Лентой.ру», что арабские страны попали в трудное положение из-за США и Израиля, так как они недовольны ракетными обстрелами Ирана, но присоединение к коалиции Вашингтона и Тель-Авива для них потенциально опасно.

