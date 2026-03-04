За три часа над регионами России уничтожили почти 40 беспилотников

Минобороны сообщило об уничтожении 38 беспилотников ВСУ за три часа

Вечером 3 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз попытались атаковать регионы России. Всего было уничтожено 38 беспилотников противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

По информации оборонного ведомства, почти все летательные аппараты были сбиты над территорией Ростовской области — там уничтожили 34 дрона. Еще три беспилотника ликвидировали в небе над Республикой Крым, один — над территорией Волгоградской области.

Уточняется, что эти атаки были отражены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что ВСУ пытаются атаковать Волгоградскую область. Местные жители слышали несколько взрывов.