ТАСС: Украинцы начали чаще желать смерти Зеленскому

За последний год стало появляться больше сообщений от украинцев, в которых они желают смерти своему президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

«Частота сообщений с резкой критикой, проклятиями и откровенными пожеланиями смерти Зеленскому за последний год выросла в разы», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что в 2024 — начале 2025 года люди были аккуратны в высказываниях и не позволяли себе подобного, однако сейчас отчаяние и злоба начали превалировать над страхом перед Службой безопасности Украины.

Кроме пожеланий смерти украинцы в обращениях выражают надежду на отставку Зеленского и заявляют о своем недовольстве нынешней властью.

Ранее в подполье сообщили, что в Херсоне ТЦК мобилизовали волонтеров Красного Креста Украины.