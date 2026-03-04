Реклама

Из жизни
06:22, 4 марта 2026Из жизни

Женщина застала жену брата на коленях своего возлюбленного и подралась с ней

Олег Парамонов
Кадр: Jam Press

В аргентинском городе Формоса женщина застала жену брата со своим возлюбленным и подралась с ней. Об этом сообщает издание Need To Know.

Женщина по имени Лорена была замужем за мужчиной, у которого две сестры. Все они жили в одном доме с матерью ее мужа, которая давно подозревала Лорену в неверности. Вскоре опасения подтвердились: одна из сестер обнаружила ее на коленях своего возлюбленного.

Она ударила Лорену по лицу и вместе с другой сестрой стали называть ее неблагодарной и грозить выгнать из дома. Та попросила не рассказывать об этом ее мужу. В ответ разъяренная сестра схватила ее за шею. «Ты что, думаешь, мой брат — идиот?» — кричала она.

На видео, снятом одной из сестер, Лорена уходит в одиночестве, а другая сестра направляется к ее мужу. Что произошло дальше, не уточняется.

Ранее в Великобритании 46-летняя Этель Миллс попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Причиной стало желание получить страховку.

