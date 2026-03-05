Реклама

13:50, 5 марта 2026

Авиакомпания бросила застрявших в Таиланде россиян без билетов и жилья

Авиакомпания Etihad перестала оплачивать застрявшим в Таиланде россиянам жилье
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Авиакомпания Etihad бросила застрявших в Таиланде из-за ближневосточного конфликта россиян без обратных билетов и жилья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказали соотечественники, пять дней назад они должны были вернуться на родину рейсами данного перевозчика с пересадкой в Абу-Даби, ОАЭ, однако их отменили до 6 марта. Пассажиров разместили в отеле Бангкока на два дня, затем представитель транспортной компании перестал оплачивать номера клиентам, объяснив это тем, что «на этом их помощь кончается».

При попытке переоформить билеты туристы столкнулись с проблемой — большинство людей приобретали посадочные талоны с помощью агрегаторов за рубли, однако теперь перевозчик не может перебронировать места на другие рейсы. В консульстве путешественникам сказали, что авиасообщение между Россией и Таиландом открыто, поэтому в помощи они не нуждаются. При этом стоимость перелета в эконом классе достигла 200 тысяч рублей. Уточняется, что некоторые россияне предпочли забронировать рейсы у других авиаперевозчиков за свой счет.

Ранее стало известно, что россияне и местные жители бросились скупать бензин в Азии из-за слухов о его подорожании с 4 марта. Очереди образовались на тайском курорте Пхукет.

