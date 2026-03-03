Реклама

19:17, 3 марта 2026Путешествия

Туристы выстроились в очереди за бензином в Азии

Туристы бросились скупать бензин на Пхукете из-за новостей о его подорожании
Алина Черненко

Фото: ruelleruelle / UCG / Universal Images Group via Getty Images

Иностранные туристы, в том числе россияне, и местные жители бросились скупать бензин в Азии из-за слухов о его подорожании с 4 марта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что на тайском курорте Пхукет люди выстроились в очереди на заправках после появления новостей о закрытии Ормузского пролива — по нему Таиланд получает нефть из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.

По данным источника, на некоторых АЗС в районах Банг Тао и Банг Чак висят объявления о том, что бензин в канистрах не продается, и его заливают только в баки. Тем временем Министерство энергетики королевства предупредило, что после 4 марта есть риск резкого роста цен. Так, стоимость дизельного топлива на мировых рынках начала тестировать отметку в 100 долларов (около 7,7 тысячи рублей) за баррель.

Ранее стало известно, что нефтеперерабатывающие заводы в ряде стран Азии задумались о сокращении переработки нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Предприятия изучают возможность сократить объемы переработки на 20-30 процентов.

