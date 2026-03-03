Реклама

17:04, 3 марта 2026Экономика

Переработку нефти задумали сократить из-за конфликта на Ближнем Востоке

Bloomberg: Страны Азии задумались о сокращении переработки нефти
Вячеслав Агапов

Фото: Stringer / Reuters

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в ряде стран Азии задумались о сокращении переработки нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Предприятия думают над возможностью сократить объемы переработки на 20-30 процентов. Причиной такого шага стали боевые действия на Ближнем Востоке, которые осложнили транспортировку сырья через Ормузский пролив — из-за конфликта с участием Израиля и Ирана в Персидском заливе заблокированы десятки танкеров. Их прибытия с грузами нефти ждут государственные и крупные компании в Китае и Японии.

От сырья из Персидского залива зависят Китай, Индия, Южная Корея и Япония, которые получают грузы по долгосрочным контрактам из Саудовской Аравии, Ирака и ОАЭ. Обычно доставка нефти занимает порядка 15-30 дней.

Ормузский пролив является важнейшей энергетической артерией планеты, через него проходит около 20 процентов мировой нефти и до 30 процентов мировых поставок сжиженного природного газа (СПГ). Из-за частичной блокировки пролива силами Ирана трафик через него упал на 80 процентов.

28 февраля Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана приказал перекрыть движение судов по Ормузскому проливу. В воскресенье, 1 марта, официальные лица заявили, что проход запрещен только судам, связанным с американскими военными.

