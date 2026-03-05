Реклама

Безопасность отдыха россиян в Турции оценили на фоне запущенной Ираном ракеты

Турэксперт Мкртчян: Турция остается безопасным направлением для отдыха россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Ihlas News Agency (IHA) / Reuters

Турция остается относительно безопасным и доступным направлением для отдыха на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал Пятому каналу вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

Турэксперт прокомментировал сбитую ракету, запущенную Ираном в сторону Турции, заметив, что курортных регионов это не коснулось. «Турция имеет общую границу с Ираном. Но от этой границы ближайшие курорты находятся более чем в полутора тысячах километров», — оценил Мкртчян ситуацию.

Ранее Министерство обороны Турции заявило о перехвате баллистического снаряда, направляющегося в сторону турецкого воздушного пространства после запуска из Ирана.

